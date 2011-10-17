Ищу программиста для написания скрипта партнерской программы (типа "оплата за клик") и установки ее на сайте. Интересует именно партнерская программа, которой можно самому управлять, без посредничества (как предлагают Яндекс, Гугл и пр.).

Схема:

1)На сайте есть каталог баннеров, которые может вибрать пользователь и поместить на своем сайте.

2)При переходе с сайта пользователя на мой сайт по баннеру ему начисляется оплата.

3)Должен присутсвовать стетчик оплаты по каждом пользователе. При наличие некоторой суммы пользователь имеет право получить свои деньги.

ICQ - 580017316