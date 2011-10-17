Необходимо создать 2 интерактивные карты для сайта, продающего земельные участки. Есть отсканированные чертежи разбивочных планов двух поселков: http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/sibola_zemelnie_uchastki.gif http://кировскиепросторы.рф/images/stories/sibola_gorka/gorka_zemelnie_uchastki.gif По уровню оформления и функциональности требуется что-то вроде вот этого: http://chudskoy.fakt-group.ru/uchastki/sxema-posyolka/ ...
Партнерская программа
Ищу программиста для написания скрипта партнерской программы (типа "оплата за клик") и установки ее на сайте. Интересует именно партнерская программа, которой можно самому управлять, без посредничества (как предлагают Яндекс, Гугл и пр.).
Схема:
1)На сайте есть каталог баннеров, которые может вибрать пользователь и поместить на своем сайте.
2)При переходе с сайта пользователя на мой сайт по баннеру ему начисляется оплата.
3)Должен присутсвовать стетчик оплаты по каждом пользователе. При наличие некоторой суммы пользователь имеет право получить свои деньги.
ICQ - 580017316
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