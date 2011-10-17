Доработка/модификация скриптов на Python

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Закрыт1 заявка118 просмотров

В свое время заказывал у одного питон-кодера несколько скриптов регалок/парсеров. Нужен человек способный провести ревизию кода скриптов, внести правки/модификации, если что-то не работает, обьяснить мне некоторые моменты почему так написано, а не иначе и тд. так со старым программистом в силу определенных обстоятельств больше не сотрудничаю. Все доступы на сервер к скриптам понятное дело предоставлю.

ПС. Код вполне читаемый, средний размер кода скриптов приблизительно 100-200 строк, используются популярные и не очень классы.

Python
14 лет назад
ntlligent
Любомир 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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