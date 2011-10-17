Скрипт для копирования с одного фтп на другой

Доброго времени суток.

Задачи такие:

Нужен скрипт, который будет сам забирать файлы расширения .wav с фтп одного сервера и копировать их на фтп другого сервера.

Скрипт должен каждые 10 минут подключаться к фтп и осуществлять поиск новых файлов .wav, если такие имеются то копировать их на указанный фтп и в указанную папку, если не имеются уйти с фтп и ждать снова 10 минут до очередной проверки.

Жду цены сроки

Реализация только на PHP