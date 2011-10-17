Скрипт для копирования с одного фтп на другой

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Закрыт8 заявок252 просмотра

Доброго времени суток.

Задачи такие:

Нужен скрипт, который будет сам забирать файлы расширения .wav с фтп одного сервера и копировать их на фтп другого сервера.

Скрипт должен каждые 10 минут подключаться к фтп и осуществлять поиск новых файлов .wav, если такие имеются то копировать их на указанный фтп и в указанную папку, если не имеются уйти с фтп и ждать снова 10 минут до очередной проверки.

Жду цены сроки

Реализация только на PHP

PHP
14 лет назад
it-advert
Дмитрий 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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