Серверный (LAMP) скрипт с интерфейсом, сохраняющий в базу твиты определенных аккаунтов с поиском в этих твитах ссылок и сохранением содержимого. 1. опрос задаваемого списка аккаунтов на предмет наличия твитов, не занесенных в ...
Скрипт для копирования с одного фтп на другой
Доброго времени суток.
Задачи такие:
Нужен скрипт, который будет сам забирать файлы расширения .wav с фтп одного сервера и копировать их на фтп другого сервера.
Скрипт должен каждые 10 минут подключаться к фтп и осуществлять поиск новых файлов .wav, если такие имеются то копировать их на указанный фтп и в указанную папку, если не имеются уйти с фтп и ждать снова 10 минут до очередной проверки.
Жду цены сроки
Реализация только на PHP
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