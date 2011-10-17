Сайт работает на Danneo CMS. В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится ...
Программа для поиска блогов ЖЖ
Нужно создать программу, которая будет искать "блоги" по заданным критериям.
Приблизительный алгоритм с моей точки должен выглядит так :
1)робот заходит на блог по указанному адресу.
2)выбирает указанные адреса по заданному поиску.
3)выдает рез-тат (быстро)
Более подробно и доступно могу объяснить в личке.
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