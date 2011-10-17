Программа для поиска блогов ЖЖ

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки172 просмотра

Нужно создать программу, которая будет искать "блоги" по заданным критериям.

Приблизительный алгоритм с моей точки должен выглядит так :

1)робот заходит на блог по указанному адресу.

2)выбирает указанные адреса по заданному поиску.

3)выдает рез-тат (быстро)

Более подробно и доступно могу объяснить в личке.

14 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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