Сайт работает на Danneo CMS. В CMS имеется возможность размещения баннеров на сайте. Клики по статичным графическим баннерам учитываются системой, а вот с Flash баннерами такое не проходит, т.к. при этом код баннера вводится ...
Доска объявлений на DLE
Сайт работает на DLE 9.3
нужно добавить доску объявлений
объявления могут добавлять зарегистрированные пользователи, администратор должен активировать их
один раз в день на мыло уходят все объявления, добавленные за сутки
также необходимо запланировать возможность загрузки объявлений в базу из файла
в будущем планируем добавить возможность платного размещения объявлений (оплата с помощью SMS)
жду ссылки на примеры вашей достки объявлений на DLE, стоимость разработки и сроки
Заявки фрилансеров
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