Доска объявлений на DLE

Сайт работает на DLE 9.3

нужно добавить доску объявлений

объявления могут добавлять зарегистрированные пользователи, администратор должен активировать их

один раз в день на мыло уходят все объявления, добавленные за сутки

также необходимо запланировать возможность загрузки объявлений в базу из файла

в будущем планируем добавить возможность платного размещения объявлений (оплата с помощью SMS)

жду ссылки на примеры вашей достки объявлений на DLE, стоимость разработки и сроки