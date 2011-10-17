Верстка + скрипты

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Закрыт2 заявки216 просмотров

необходимо сверстать страницу и подключить скрипты. Задание в прикрепленном файле.

PSD макеты вышлю исполнителю.

Стоимость - от вас.

14 лет назад
scramble
Дмитрий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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