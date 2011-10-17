Доработка системы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки171 просмотр

Требуется программист умеющий разбираться в чужом коде для доработок php-скрипта написанного на основе Zend Framework .

Интересуют ваши цены за час работы. Доработок много.

PHP
14 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

RaschupDA
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$900
7 дней

Заявки фрилансеров

RaschupDA
38 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад