Есть сайт, который размещен на непонятном хостинге Задача такая: дизайн тот же, создать кабинет администрирования (с возможностью добавления фото, новостей и т.д.), дабавить скрипт часов и календаря в старинном стиле, перенести на другой ...
Дополнения для сайта
Здравствуйте,
Нужно сделать кое-какие дополнения для сайта adsmain.com, а именно:
1)Создание ссылки в футере Blog (линк - blog.adsmain.com) Сам блог уже есть!
2)Создать страницу со всеми предложениями(с помощью API) - Our offers. Описание как это сделать есть. Оформить ее в том же стиле что и остальные страницы.
3)Добавить иконку LinkedIn (к Facebook, Twitter).
4)Под флеш баннером поместить постоянный рисунок. Это чтобы если флэш не грузится то будет видно просто рисунок. Рисунок взять из флэш баннера - 2 кадр(там стрелочка вверх и надпись - Hundreds of publishers prepared to drive traffic to advertisers)
5)Добавить на главной странице сайта область для мелких новостей/текста и картинку-ссылку (под кнопками паблишер/адвертайзер, над бегущей строкой - см. рисунок в приложени). Что будет в ней:
- 2 области с текстом, который добавляется с админки
- кнопка с ссылкой на страницу со списком предложений(пункт 2)
Сайт сделан на WordPress. При выполнении нужно не забывать что сайт на 3х языках, и новые страницы должны переводится при переключении языков.
Срок - максимум неделя.
Спасибо, жду ваши предлоения.
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