Дополнения для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок297 просмотров

Здравствуйте,

Нужно сделать кое-какие дополнения для сайта adsmain.com, а именно:

1)Создание ссылки в футере Blog (линк - blog.adsmain.com) Сам блог уже есть!

2)Создать страницу со всеми предложениями(с помощью API) - Our offers. Описание как это сделать есть. Оформить ее в том же стиле что и остальные страницы.

3)Добавить иконку LinkedIn (к Facebook, Twitter).

4)Под флеш баннером поместить постоянный рисунок. Это чтобы если флэш не грузится то будет видно просто рисунок. Рисунок взять из флэш баннера - 2 кадр(там стрелочка вверх и надпись - Hundreds of publishers prepared to drive traffic to advertisers)

5)Добавить на главной странице сайта область для мелких новостей/текста и картинку-ссылку (под кнопками паблишер/адвертайзер, над бегущей строкой - см. рисунок в приложени). Что будет в ней:

- 2 области с текстом, который добавляется с админки

- кнопка с ссылкой на страницу со списком предложений(пункт 2)

Сайт сделан на WordPress. При выполнении нужно не забывать что сайт на 3х языках, и новые страницы должны переводится при переключении языков.

Срок - максимум неделя.

Спасибо, жду ваши предлоения.

WordPress
14 лет назад
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$100
1 день
Максим меня очень удивил, скорост его работы и понятливось любой задачи просто феноменальны! С удовольствием обращусь к нему в будущем!
Хороший заказчик. Пишет по делу. Мыслит быстро. Спать ложится поздно. По утрам не дергает. Дает печеньки за хорошую работу. Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

adrianis
Максим 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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