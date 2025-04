Здравствуйте,

Нужно сделать кое-какие дополнения для сайта adsmain.com, а именно:

1)Создание ссылки в футере Blog (линк - blog.adsmain.com) Сам блог уже есть!

2)Создать страницу со всеми предложениями(с помощью API) - Our offers. Описание как это сделать есть. Оформить ее в том же стиле что и остальные страницы.

3)Добавить иконку LinkedIn (к Facebook, Twitter).

4)Под флеш баннером поместить постоянный рисунок. Это чтобы если флэш не грузится то будет видно просто рисунок. Рисунок взять из флэш баннера - 2 кадр(там стрелочка вверх и надпись - Hundreds of publishers prepared to drive traffic to advertisers)

5)Добавить на главной странице сайта область для мелких новостей/текста и картинку-ссылку (под кнопками паблишер/адвертайзер, над бегущей строкой - см. рисунок в приложени). Что будет в ней:

- 2 области с текстом, который добавляется с админки

- кнопка с ссылкой на страницу со списком предложений(пункт 2)

Сайт сделан на WordPress. При выполнении нужно не забывать что сайт на 3х языках, и новые страницы должны переводится при переключении языков.

Срок - максимум неделя.

Спасибо, жду ваши предлоения.