Нужен простой сайт

Есть сайт, который размещен на непонятном хостинге

Задача такая: дизайн тот же, создать кабинет администрирования (с возможностью добавления фото, новостей и т.д.), дабавить скрипт часов и календаря в старинном стиле, перенести на другой (наш) хостинг. Т.е. сделать обычный легкий сайт, чтобы можно было его нормально продвигать.

Сроки. Цена.