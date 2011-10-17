Нужен простой сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок351 просмотр

Есть сайт, который размещен на непонятном хостинге

Задача такая: дизайн тот же, создать кабинет администрирования (с возможностью добавления фото, новостей и т.д.), дабавить скрипт часов и календаря в старинном стиле, перенести на другой (наш) хостинг. Т.е. сделать обычный легкий сайт, чтобы можно было его нормально продвигать.

Сроки. Цена.

14 лет назад
sizons
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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