Изменить шаблон каталога Mosets Tree Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки156 просмотров

Требуется изменить шаблон каталога Mosets Tree для Joomla. Поменять местами некоторые поля в шаблоне, а некоторые удалить.

Какова стоимость и сроки?

Joomla
14 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
1 день
Работа выполнена на отлично! Спасибо!!!
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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