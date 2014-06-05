Нужно сделать следующее: 1) Сделать так, чтобы при выборе не поддерживаемой Paypaloм валюты (например, рубли)при оплате сумма конвертировалась в поддерживаемую (например, Евро). На сайте стоит Currency Selector с четырмя валютами. Две из них ...
Изменить шаблон каталога Mosets Tree Joomla
Требуется изменить шаблон каталога Mosets Tree для Joomla. Поменять местами некоторые поля в шаблоне, а некоторые удалить.
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