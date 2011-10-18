Переделать запрос к БД в access

Есть БД: rghost.ru/26060691

В ней запрос "Запрос для кафедры". Этот запрос выводит средний балл всех студентов по данному предмету на данной кафедре.

Необходимо сделать запрос "Запрос для кафедры 2", который бы делал то же самое, но БЕЗ использования оператора JOIN. Т.е. связать таблицы другими способами.

Желательно как можно быстрее.

Пишите сроки и цены.