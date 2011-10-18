Переделать запрос к БД в access

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Завершен1 заявка163 просмотра

Есть БД: rghost.ru/26060691

В ней запрос "Запрос для кафедры". Этот запрос выводит средний балл всех студентов по данному предмету на данной кафедре.

Необходимо сделать запрос "Запрос для кафедры 2", который бы делал то же самое, но БЕЗ использования оператора JOIN. Т.е. связать таблицы другими способами.

Желательно как можно быстрее.

Пишите сроки и цены.

14 лет назад
gevak
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов

Выбранный исполнитель

out
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$11
1 день
Очень мне помог справиться с БД. Работа была выполнена вовремя и хорошо - все заработало. Спасибо!
Рад сотрудничеству.

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out
38 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад