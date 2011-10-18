Нужен самописный скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки273 просмотра

Нужен простой самописный скрипт позволяющий создавать интернет магазины типо bitlix.ru. Сайт в обще на движке но чтобы был фунционал такой же.

Пример Вы заходите регистрируетесь выбираете имя (будет осуществлятся на поддоменах) а также чтобы была возможность припарковать доммен первого уровня и чтобы после оплаты на выходе получается интернет магазин полноценный. Сразу говорю скрипт должен быть простой главное чтобы дизайн был сдержан в стиле web 2.0.

Все остальное в личном общении!!!

Цены предлагать разумные бюджет очень ограничен!!!

14 лет назад
alum5nium
Грант 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров