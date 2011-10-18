Создание расширенной формы онлайн заявки на кредит

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок183 просмотра

требуется сделать форму в несколько шагов наподобие как тут http://credit.beregu.ru/

но наша форма несколько проще в пределах 10 шагов и меньше ветвлений.

язык исполнения php

возможность прикрутить любую шапку и подвал

контакты

duddy2007 [собачка] yandex.ru

30два-четыре97

PHP
14 лет назад
duddy
Duddy 
43 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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