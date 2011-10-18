Доработать модуль для Drupal

Версия drupal- 6.22

есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter

который нужно немного доработать.

Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery] изображение, прикрепленные через imagefield

Что нужно доделать: чтобы я мог указывать еще два параметра:

1) align может принимать значения left, right, none (т.е. просто добавить класс к изображению лефт райт или пусто, в ксс я сам допишу)

2) preset указываю id или имя из imagecache, чтобы фотка обрезалась по нужному презету. По умолчанию модуль делает превью в 100*100.

Для знающего человека, это занятие на 1 час. Модуль можете скачать по ссылке выше.