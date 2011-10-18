Нужен простой самописный скрипт позволяющий создавать интернет магазины типо bitlix.ru. Сайт в обще на движке но чтобы был фунционал такой же. Пример Вы заходите регистрируетесь выбираете имя (будет осуществлятся на поддоменах) ...
Доработать модуль для Drupal
Версия drupal- 6.22
есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter
который нужно немного доработать.
Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery] изображение, прикрепленные через imagefield
Что нужно доделать: чтобы я мог указывать еще два параметра:
1) align может принимать значения left, right, none (т.е. просто добавить класс к изображению лефт райт или пусто, в ксс я сам допишу)
2) preset указываю id или имя из imagecache, чтобы фотка обрезалась по нужному презету. По умолчанию модуль делает превью в 100*100.
Для знающего человека, это занятие на 1 час. Модуль можете скачать по ссылке выше.
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