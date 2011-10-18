Калькулятор сталийного времени

Сталийное время - время на погрузку/выгрузку теплохода, обговоренное условиями чартера

Сталийное время расчитывается на основе нотиса о готовности стейтмента о фактах т.е. своего рода дневника (журнала) портовых операций, который пользователь будет вносить руками. И на основе условий чартера которые также будет задавать пользователь. Полностью автоматический расчёт невозможен. Программа должна работать в режиме полуавтомата и также должна предусматривать также возможность полностью ручного расчёта.

Программа должна уметь рассчитывать время отдельно для порта погрузки и порта выгрузки и слитно для обеих портов.

Функционал программы должен включать в себя возможность сохранения результата расчёта в формате pdf и xls, сохранение исходных данных пользователя на сервере, возможность отсылки результатов расчёта на е-мейл

Просьба вместе с заявкой давать ссылки на выполненные проекты.