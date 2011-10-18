Нужно добавить новые поля в форму компонента joomla autoBB и сделать чтобы эти поля были видны при поиске на сайте.
Калькулятор сталийного времени
Сталийное время - время на погрузку/выгрузку теплохода, обговоренное условиями чартера
Сталийное время расчитывается на основе нотиса о готовности стейтмента о фактах т.е. своего рода дневника (журнала) портовых операций, который пользователь будет вносить руками. И на основе условий чартера которые также будет задавать пользователь. Полностью автоматический расчёт невозможен. Программа должна работать в режиме полуавтомата и также должна предусматривать также возможность полностью ручного расчёта.
Программа должна уметь рассчитывать время отдельно для порта погрузки и порта выгрузки и слитно для обеих портов.
Функционал программы должен включать в себя возможность сохранения результата расчёта в формате pdf и xls, сохранение исходных данных пользователя на сервере, возможность отсылки результатов расчёта на е-мейл
Просьба вместе с заявкой давать ссылки на выполненные проекты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть сайт на Joomla - магазин дисков и шин. http://monte-carlo.com.ua/ Почти сделан, остались некоторые доработки. Перечень доработок в файлах. Прошу сообщить стоимость и сроки. На все вопросы ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте. В архиве скрины дизайна, прототип части админки, касающийся основного функционала по добавлению и редактированию товаров и комментарии в доке. Верстка уже готова. Прототип как предложение по предпочтительной организации. Все предложения принимаются. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Необходимо в очень короткие сроки сделать на PHP+MySQL мини CMS с возможностью дальнейшего дописания функций - шаблон сайта через smarty - поддержка мультиязычного сайта - SEO Friendly URLs через mod_rewrite ...Закрыт14 лет назад
Интересует создание тизерной биржи, на подобии medianet.adlabs.ru или teasernet.com. Интересуют сроки и цены. Возможно есть готовые решения и наработки? Тизерная биржа должна иметь полный функционал по отслеживанию трафика, защиты от скликивания и ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Подключение к платежной системе epay.kkb.kz Необходимо разработать модуль онлайн оплаты для вышеперечисленных систем. Иинструкция по подключению https://epay.kkb.kz/jsp/inst/doc.htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $15
Версия drupal- 6.22 есть модуль http://drupal.org/project/imagefield_tagfilter который нужно немного доработать. Модуль позволяет вставлять в любое место статьи через тег [gallery] изображение, прикрепленные через imagefield ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен простой самописный скрипт позволяющий создавать интернет магазины типо bitlix.ru. Сайт в обще на движке но чтобы был фунционал такой же. Пример Вы заходите регистрируетесь выбираете имя (будет осуществлятся на поддоменах) ...Закрыт13 лет назад
- $50
требуется сделать форму в несколько шагов наподобие как тут http://credit.beregu.ru/ но наша форма несколько проще в пределах 10 шагов и меньше ветвлений. язык исполнения php возможность прикрутить любую шапку и подвал ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Наполнить интернет магазин instrument-kupit.ru/ работающий на движке Webassyst с помощью парсера всего около 15 000 товаров копировать с другого сайта вместе с картинками размеры картинок не менять, На картинках сделать водяной знак. При переносе изменить ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт14 лет назад