Необходимо поставить магазин на CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок172 просмотра

Здравствуйте.

В архиве скрины дизайна, прототип части админки, касающийся основного функционала по добавлению и редактированию товаров и комментарии в доке. Верстка уже готова. Прототип как предложение по предпочтительной организации. Все предложения принимаются.

Какую будете использовать CMS?

Бюджет и сроки?

Жду вопросов и пожеланий

14 лет назад
ArinaDelni
38 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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