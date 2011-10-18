Требуется разработка сайта - каталога на джумле

Необходим сайт- каталог для керамической плитки. Дизайн макет уже готов http://rghost.ru/26074131.view

Особенность в том, что на сайте должен стоять модуль вирутемарт, но пока он не нужен, и сам модуль пусть будет отключен,

Каталог вы видите представлен в блоке меню,которое находится вверху слева, там же есть сортировка .

Блок обратная связь,

задать вопрос, icq- консультант, заказать звонок, это простые разделы с формой отправки сообщения на почту.

Блок Сопутствующий товар, блок, в котором можно выводить любой товар из каталога.

на морде сайта вы видите, что выводятся для каждой категории , по 4 товара.

При клике на товар открывается его карточка, она простая , и делается в этом же дизайне, то есть просто, картинка + описание, не будет ценника, и не будет функции положить в корзину.

на сайте нужно ЧПУ

У кого нет времени, и больные родственники прошу не беспокоить.

Оплата по факту, предоплаты нет

По всем вопроса пишите в личку