Идея такова, есть скрипт прикручен к ДЛЕ, суть в получении с почтовика писем и публикация на сайте. Он работает но иногда получаем чистый лист ( исходник нормальный) иногда битая кодировка, иногда режет половину макета ...
Требуется разработка сайта - каталога на джумле
Необходим сайт- каталог для керамической плитки. Дизайн макет уже готов http://rghost.ru/26074131.view
Особенность в том, что на сайте должен стоять модуль вирутемарт, но пока он не нужен, и сам модуль пусть будет отключен,
Каталог вы видите представлен в блоке меню,которое находится вверху слева, там же есть сортировка .
Блок обратная связь,
задать вопрос, icq- консультант, заказать звонок, это простые разделы с формой отправки сообщения на почту.
Блок Сопутствующий товар, блок, в котором можно выводить любой товар из каталога.
на морде сайта вы видите, что выводятся для каждой категории , по 4 товара.
При клике на товар открывается его карточка, она простая , и делается в этом же дизайне, то есть просто, картинка + описание, не будет ценника, и не будет функции положить в корзину.
на сайте нужно ЧПУ
У кого нет времени, и больные родственники прошу не беспокоить.
Оплата по факту, предоплаты нет
По всем вопроса пишите в личку
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