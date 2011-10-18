Доработать шаблон на связке Drupal + Ubercart

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка61 просмотр

Необходимо из такого шаблона http://drushop.ru/shop/

Сделать такой http://allconverse.ru/

Более подробно в ЛС

Drupal
14 лет назад
Art_sm
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров