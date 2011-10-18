Разобраться со всплывающим окном.

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Завершен2 заявки90 просмотров

Добрый день !

Имеется сайт ait.inspire.kz

На сайте размещены фотографии. При клике на фото всплывающим окном вылазит его увеличенная копия.

Должно вылазить как здесь. http://ags-eng.kz/index.php?section=4&item_id=507

Сейчас просто в отдельном окне появляется.

Все файлы уже залиты. Само окно тоже вроде подключено.

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все сделано очень быстро. Без вопросов ! Спасибо !
Все четко: задание, проверка, оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

programmist
Сергей 
43 года
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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