Разобраться со всплывающим окном.

Добрый день !

Имеется сайт ait.inspire.kz

На сайте размещены фотографии. При клике на фото всплывающим окном вылазит его увеличенная копия.

Должно вылазить как здесь. http://ags-eng.kz/index.php?section=4&item_id=507

Сейчас просто в отдельном окне появляется.

Все файлы уже залиты. Само окно тоже вроде подключено.