Доработки на WordPress

Необходим специалист по CMS WordPress.

Условия:

Есть работающий сайт на данной системе с самописным большим модулем, который делал наш специалист.

При увеличении посещаемости сайта и роста ресурса он стал подтормаживать. Имеется ТЗ на его оптимизацию, рефакторинг и т.д. (оно в прицепе).

Возможно, что какие-то из пунктов ТЗ наши специалисты будут делать сами, это обсуждаемо в ходе работы.

Требования:

1. Только специалист, уже имевший опыт работы с WordPress

2. Доступности по телефону и skype/email в пределах рабочего времени с понедельника по пятницу на срок сотрудничества.

3. Оплата безналом или через банк.карту/webmoney.

Начало сотрудничества:

Прочитайте ТЗ, оцените и напишите свои координаты с ценой на наш email: [email protected]

Внимание! Письма без оценки ТЗ рассматривать не будем.

Заранее спасибо!