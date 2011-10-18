Идея такова, есть скрипт прикручен к ДЛЕ, суть в получении с почтовика писем и публикация на сайте. Он работает но иногда получаем чистый лист ( исходник нормальный) иногда битая кодировка, иногда режет половину макета ...
Доработки на WordPress
Необходим специалист по CMS WordPress.
Условия:
Есть работающий сайт на данной системе с самописным большим модулем, который делал наш специалист.
При увеличении посещаемости сайта и роста ресурса он стал подтормаживать. Имеется ТЗ на его оптимизацию, рефакторинг и т.д. (оно в прицепе).
Возможно, что какие-то из пунктов ТЗ наши специалисты будут делать сами, это обсуждаемо в ходе работы.
Требования:
1. Только специалист, уже имевший опыт работы с WordPress
2. Доступности по телефону и skype/email в пределах рабочего времени с понедельника по пятницу на срок сотрудничества.
3. Оплата безналом или через банк.карту/webmoney.
Начало сотрудничества:
Прочитайте ТЗ, оцените и напишите свои координаты с ценой на наш email: [email protected]
Внимание! Письма без оценки ТЗ рассматривать не будем.
Заранее спасибо!
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