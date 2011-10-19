Не отрабатывается java sсript на сайте

Есть сайт www.vd-zr.ru, установили в шаблон консультант Livezilla при клике на картинку консультанта скрипт должен открывать окно, код скрипта прикрепил. Но скрипт не срабатывает, причину нужно найти

Проблема:

просто на html страничке консультант работает - http://www.vd-zr.ru/1.htm

если ставить этот код в шаблон, то он не работает. http://www.vd-zr.ru/123/

Где-то есть ошибка - найти не можем.

Кто найдет первый решение 10$, ответы писать лучше в проект - чтобы не было повторов у других.

Или Ваше предложение.