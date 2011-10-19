Не отрабатывается java sсript на сайте

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки285 просмотров

Есть сайт www.vd-zr.ru, установили в шаблон консультант Livezilla при клике на картинку консультанта скрипт должен открывать окно, код скрипта прикрепил. Но скрипт не срабатывает, причину нужно найти

Проблема:

просто на html страничке консультант работает - http://www.vd-zr.ru/1.htm

если ставить этот код в шаблон, то он не работает. http://www.vd-zr.ru/123/

Где-то есть ошибка - найти не можем.

Кто найдет первый решение 10$, ответы писать лучше в проект - чтобы не было повторов у других.

Или Ваше предложение.

HTMLJava
14 лет назад
michail
Михаил 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Очень быстро и верно определена проблема в скрипте - спасибо!
Требуемая задача была подробно описана, а после ее выполнения моментально оплачена! Спасибо!

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Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад