Разработка трех калькуляторов для сайта

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Закрыт7 заявок214 просмотров

для сайта http://7379672.ru

необходимо разработать 3 калькулятора

1. Два однотипных калькулятора стоимости услуг пример тут http://www.damages.ru/prices/legal-support/ описание работы калькуляторов в приложении

2. Калькулятор Утраты Товарной Стоимости автомобиля (УТС) методика расчета в приложении, при необходимости могу предоставить Эксель-файл, который это уже делает, надо оптимизировать под сайт.

14 лет назад
bnex
43 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

hebrehebr
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$100
7 дней

Заявки фрилансеров

hebrehebr
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
14 лет назад