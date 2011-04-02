bnex

Евгений bnex

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Иконки для сайта

    Нарисовать порядка 30 иконок для визуального отображения предлагаемых услуг. Иконки должны быть выполнены в двух цветах (красный и черный). Перечень услуг, для которых нужны иконки в приложенном файле.

    Иллюстрации и Рисунки21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание мобильной версии сайта InConsalt.ru

    $500

    Необходимо создать мобильную версию сайта независимой экспертизы InConsalt.ru выполненную по принципу landing page Что должно содержаться на мобильной версии: 1. Главная страница с краткой презентацией о компании и переходами на услуги, контакты и ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать видео обращение президента на свадьбу

    Надо сделать видео-ролик с обращением президента Путина В.В. к молодоженам в день свадьбы. Длительность ролика 2-5 минут. Есть ряд идей как это можно сделать, нужна реализация и , возможно, инициатива и креатив от автора, срок ...

    Видеомонтаж1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка трех калькуляторов для сайта

    для сайта http://7379672.ru необходимо разработать 3 калькулятора 1. Два однотипных калькулятора стоимости услуг пример тут http://www.damages.ru/prices/legal-support/ описание работы калькуляторов в приложении 2. Калькулятор Утраты Товарной Стоимости автомобиля (УТС) методика расчета в приложении, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Текстовые картинки для сайта

    Для сайта www.inconsalt.ru независимая экспертиза Необходимо нарисовать порядка двадцати рисунков подходящих по дизайну к сайту. Примерный вид по размещению на сайте в приложении Необходимые тексты в приложении.

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка и создание нового дизайна сайта Joomla

    Есть сайт www.7379672.ru стоит движок джумла, надо без потери содержания и адресов страниц изменить дизайн, т.е. фактически нарисовать новый шаблон. Дополнительная информация в приложенном файле.

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написание статей для сайта независимой экспертизы

    Написать статьи для следующих разделов сайта (всего 8 статей не менее 2000 символов в каждой, темы статей аналогичные адресам страниц "оценка стоимости имущества для бухгалтерии" и т.д.: 1. http://inconsalt.ru/services/view/ocenka_stoimosti/imusestvo/dlya_buhgalterii 2. http://inconsalt.ru/services/view/ocenka_stoimosti/imusestvo/dlya_nalogovoj 3. ...

    Написание статей
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Написать статью на тему оценка животных

    $5

    Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать SEO-оптимизированные статьи на тему "Оценка животных" Примерный перечень фраз, под которые надо оптимизировать: оценка животных экспертиза животных оценить собаку оценка собак оценка кошек ...

    PHP
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редактирование html-таблиц

    Необходимо отредактировать html-таблицы (находятся в приложении) и привести их к элементарному html-коду столбцы должны быть не фиксированной ширины, а в процентном соотношении к ширине экрана (имеющиеся пропорции нужно сохранить)

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Отзывы о компании на различных площадках

    Необходимо написать различные положительные отзывы о компании и разместить на различных площадках (форумах, досках объявлений, тематических сайтах). Направление деятельности компании - организация и проведение независимой экспертизы после ДТП, юридическое сопровождение в судах и страховых ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить сайт bnex.ru контентом под GOOGLE

    Требуется написать примерно 20-30 статей под уже созданные разделы сайта, при этом написанный текст должен быть оптимизирован под google (исходный материал может быть предоставлен) Отредактировать уже имеющийся материал сайта (на предмет привести к единому ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта bnex.ru на joomla

    Добрый день, нужно доработать сайт www.bnex.ru пожелания: 1. из адресов всех страниц сайта например http://bnex.ru/avtoexpertiza/34-nezavisimaya-avtoexpertiza-posle-dtp убрать цифры 2. на страницах 2-го уровня например тут http://bnex.ru/avtoexpertiza/34-nezavisimaya-avtoexpertiza-posle-dtp сделать отображение материала в более симпатичной ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

xXxDeltaxXx
45 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
11 лет назад
Редактирование html-таблиц
HTML
Отлично
Оперативное реагирование, абсолютно приемлемые и адекватные расценки
Ответный отзыв
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Разработка и создание нового дизайна сайта Joomla
Joomla
Все ок
Плюсы: Задание выполнено оперативно, нарисован достаточно приемлемый дизайн Минусы: Задание выполнено не в полном объеме. 3 из 10 пунктов ТЗ не выполнены или сделаны так, что пришлось переделывать. Скорее всего причина ошибок - непонимание задания, однако вопросов не задавалось. Резюме: Ощущения смешанные. Как дизайнер - твердая 9 из 10 (хорошо). Как верстальщик или программист 4 из 10 (неуд)
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je-su
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Написать статью на тему оценка животных
PHP
Большое спасибо за заказ. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Строгое соблюдение сроков и стоимости работ, абсолютно адекватные расценки и грамотно написанный текст. Статьи размещены тут http://inconsalt.ru/list.php?c=ocenka_animals
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shapiro
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва
$30
10 баллов
14 лет назад
Доработка сайта bnex.ru на joomla
Joomla
Рад был помочь. Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Всем рекомендую
Работа выполнена реально за одну ночь, все четко и как надо. Буду продолжать сотрудничать
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