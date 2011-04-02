Нарисовать порядка 30 иконок для визуального отображения предлагаемых услуг. Иконки должны быть выполнены в двух цветах (красный и черный). Перечень услуг, для которых нужны иконки в приложенном файле.
- Иллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо создать мобильную версию сайта независимой экспертизы InConsalt.ru выполненную по принципу landing page Что должно содержаться на мобильной версии: 1. Главная страница с краткой презентацией о компании и переходами на услуги, контакты и ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт12 лет назад
Надо сделать видео-ролик с обращением президента Путина В.В. к молодоженам в день свадьбы. Длительность ролика 2-5 минут. Есть ряд идей как это можно сделать, нужна реализация и , возможно, инициатива и креатив от автора, срок ...Видеомонтаж1 заявкаЗакрыт13 лет назад
для сайта http://7379672.ru необходимо разработать 3 калькулятора 1. Два однотипных калькулятора стоимости услуг пример тут http://www.damages.ru/prices/legal-support/ описание работы калькуляторов в приложении 2. Калькулятор Утраты Товарной Стоимости автомобиля (УТС) методика расчета в приложении, ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Для сайта www.inconsalt.ru независимая экспертиза Необходимо нарисовать порядка двадцати рисунков подходящих по дизайну к сайту. Примерный вид по размещению на сайте в приложении Необходимые тексты в приложении.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Есть сайт www.7379672.ru стоит движок джумла, надо без потери содержания и адресов страниц изменить дизайн, т.е. фактически нарисовать новый шаблон. Дополнительная информация в приложенном файле.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен14 лет назад
Написать статьи для следующих разделов сайта (всего 8 статей не менее 2000 символов в каждой, темы статей аналогичные адресам страниц "оценка стоимости имущества для бухгалтерии" и т.д.: 1. http://inconsalt.ru/services/view/ocenka_stoimosti/imusestvo/dlya_buhgalterii 2. http://inconsalt.ru/services/view/ocenka_stoimosti/imusestvo/dlya_nalogovoj 3. ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо осмысленно перенести весь контент с сайта old.inconsalt.ru на сайт inconsalt.ru Количество статей порядка 200Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт14 лет назад
- $5
Уважаемые фрилансеры! Необходимо написать SEO-оптимизированные статьи на тему "Оценка животных" Примерный перечень фраз, под которые надо оптимизировать: оценка животных экспертиза животных оценить собаку оценка собак оценка кошек ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо отредактировать html-таблицы (находятся в приложении) и привести их к элементарному html-коду столбцы должны быть не фиксированной ширины, а в процентном соотношении к ширине экрана (имеющиеся пропорции нужно сохранить)HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо написать различные положительные отзывы о компании и разместить на различных площадках (форумах, досках объявлений, тематических сайтах). Направление деятельности компании - организация и проведение независимой экспертизы после ДТП, юридическое сопровождение в судах и страховых ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется написать примерно 20-30 статей под уже созданные разделы сайта, при этом написанный текст должен быть оптимизирован под google (исходный материал может быть предоставлен) Отредактировать уже имеющийся материал сайта (на предмет привести к единому ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Добрый день, нужно доработать сайт www.bnex.ru пожелания: 1. из адресов всех страниц сайта например http://bnex.ru/avtoexpertiza/34-nezavisimaya-avtoexpertiza-posle-dtp убрать цифры 2. на страницах 2-го уровня например тут http://bnex.ru/avtoexpertiza/34-nezavisimaya-avtoexpertiza-posle-dtp сделать отображение материала в более симпатичной ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад