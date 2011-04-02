Плюсы: Задание выполнено оперативно, нарисован достаточно приемлемый дизайн Минусы: Задание выполнено не в полном объеме. 3 из 10 пунктов ТЗ не выполнены или сделаны так, что пришлось переделывать. Скорее всего причина ошибок - непонимание задания, однако вопросов не задавалось. Резюме: Ощущения смешанные. Как дизайнер - твердая 9 из 10 (хорошо). Как верстальщик или программист 4 из 10 (неуд)