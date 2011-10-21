для сайта http://7379672.ru необходимо разработать 3 калькулятора 1. Два однотипных калькулятора стоимости услуг пример тут http://www.damages.ru/prices/legal-support/ описание работы калькуляторов в приложении 2. Калькулятор Утраты Товарной Стоимости автомобиля (УТС) методика расчета в приложении, ...
Граббер
Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта io.ua в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2
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