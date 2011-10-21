Граббер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок196 просмотров

Здравствуйте! Нужен граббер видео с сайта io.ua в плеере uppod, нужно сделать так чтобы ссылки брались с этого видеохостинга и вставлялись в плеер uppod т.е без нагрузки на мой сервер. Движок DLE 9.2

DLE
14 лет назад
Gigibat
Сергей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$25
1 день
Всё сделано замечательно, при том очень быстро, и качественно, очень рекомендую специалиста, не пожалеете.
Отличный заказчик! Четко поставил задачу, оплатил вовремя, и даже немного раньше. В общении спокоен и адекватен. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

SergEX
Сергей 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад