Плагин для Flowplayer

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка106 просмотров

Нет времени на разбирательство с Adobe HTTP Dynamic streaming, так что надо быстро написать плагин к Flowplayer, который будет делать следующее:

1) читать манифест со списком сегментов

2) проигрывать видео через NetStream.appendBytes

3) перематывать по этому манифесту путём запрашивания другого сегмента

По моим впечатлениям, это можно сделать за неделю.

14 лет назад
maxlapshin
Максим 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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