Задача: При заходе на сайт нужно чтобы пользователя перебрасывало в его регион. Например: если пользователь из москвы заходит на сайт то он попадает в www.test.ru/moscow, если из самары то www.test.ru/samara
Плагин для Flowplayer
Нет времени на разбирательство с Adobe HTTP Dynamic streaming, так что надо быстро написать плагин к Flowplayer, который будет делать следующее:
1) читать манифест со списком сегментов
2) проигрывать видео через NetStream.appendBytes
3) перематывать по этому манифесту путём запрашивания другого сегмента
По моим впечатлениям, это можно сделать за неделю.
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