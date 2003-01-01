Правка вёрстки joomla+virtuemart

Приветствую.

Есть шаблон для joomla + virtuemart: http://demo.icetheme.com/it_thestore/

Всё бы хорошо, но правое меню, то есть позиция модуля "right" во всём сайте (КРОМЕ ГЛАВНОЙ!) съезжает в низ.

Пример (любая страница шаблона): http://demo.icetheme.com/it_thestore/index.php?opt...

Пишите кто уверен что справится очень быстро.

Указывайте цену и время.