Нужно сделать несколько несложных изменений на сайте poka.kiev.ua, а именно: - установить плагин календарь событий - настроить правое меню - исправить ошибки
Графики онлайн на веб-странице
Разработать две веб страницы:
1. Содержит график (желательно Steema)
2. Содержит дефолтные настройки графика на первой странице
- удаленный веб сервер на ASP.NET
- удаленная БД MySQL на др. сервере - оба имею внеш. IP
- в БД обновляются данные графиков (эта часть решена, требуется только отображение данных)
необходимо на 1-ой веб странице разместить chart-апплет "слушающий" (без циклического опроса, например по сокету) указанные в настройках графика таблицы и при обновлении данных в них отображающих их новые значения на графике
- важные моменты - минимизация трафика и устойчивость к потере данных при передаче из БД к графику
- чарт должен быть кликабелен (оформить одну функцию обработки клика - запись в БД координат клика), скроллинг осей, масштабирование выделенной области
- графиков на чарте несколько
- типов графика несколько: линия, points, candle, buble
- на странице должен присутствовать стандартный элемент настройки чарта (аналогичный Steem-овскому), позволяющий пользователю управлять настройками чарта
- работа должна быть представлена в виде готовой страницы
- при необходимости могу предоставить исх. данные
Дополнительно (необязательно)
- чарт должен иметь возможность переключения из 2D в 3D
- при работе в 3D часть графиков должна отображаться на "переднем пане", часть располагаться "на полу" 3-го измерения
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