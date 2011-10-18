Графики онлайн на веб-странице

Разработать две веб страницы:

1. Содержит график (желательно Steema)

2. Содержит дефолтные настройки графика на первой странице

- удаленный веб сервер на ASP.NET

- удаленная БД MySQL на др. сервере - оба имею внеш. IP

- в БД обновляются данные графиков (эта часть решена, требуется только отображение данных)

необходимо на 1-ой веб странице разместить chart-апплет "слушающий" (без циклического опроса, например по сокету) указанные в настройках графика таблицы и при обновлении данных в них отображающих их новые значения на графике

- важные моменты - минимизация трафика и устойчивость к потере данных при передаче из БД к графику

- чарт должен быть кликабелен (оформить одну функцию обработки клика - запись в БД координат клика), скроллинг осей, масштабирование выделенной области

- графиков на чарте несколько

- типов графика несколько: линия, points, candle, buble

- на странице должен присутствовать стандартный элемент настройки чарта (аналогичный Steem-овскому), позволяющий пользователю управлять настройками чарта

- работа должна быть представлена в виде готовой страницы

- при необходимости могу предоставить исх. данные

Дополнительно (необязательно)

- чарт должен иметь возможность переключения из 2D в 3D

- при работе в 3D часть графиков должна отображаться на "переднем пане", часть располагаться "на полу" 3-го измерения