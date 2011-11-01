В данный момент происходит оценка стоимости и выбор исполнителя/елей. Для проекта создания аналога http://smrwin.narod.ru/ - при необходимости просмотра базовых функций приложения, в интернете можно найти demo. Цель создания приложения, перенос на новую удобную web-оболочку ...
Доработка интернет-магазина и парсеров
Опытный веб программист для магазина
1-Доработка интернет магазина
2-Доработка существующих парсеров/загрузчиков магазина с сайтов поставщиков. Парсер/загрузчик сайтов поставщиков (загрузка товаров в базу с фото с эксель и саита, установка цен, и ежедневное авто-обновление )
Требования строгие:
Опыт работы от пяти лет. Опыт разработки магазинов и панелей администрирования. Умение быстро разбирать чужой код. Дорого и качественно без задержек. Без посредников. На долгий срок. Оплата по факту за каждое т.з. отдельно. Вы должны быть свободны от других проектов .
Важно:
Связь через скайп, быть в сети минимум 8 часов в сутки.
Заявки фрилансеров
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