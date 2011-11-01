Доработка интернет-магазина и парсеров

Опытный веб программист для магазина

1-Доработка интернет магазина

2-Доработка существующих парсеров/загрузчиков магазина с сайтов поставщиков. Парсер/загрузчик сайтов поставщиков (загрузка товаров в базу с фото с эксель и саита, установка цен, и ежедневное авто-обновление )

Требования строгие:

Опыт работы от пяти лет. Опыт разработки магазинов и панелей администрирования. Умение быстро разбирать чужой код. Дорого и качественно без задержек. Без посредников. На долгий срок. Оплата по факту за каждое т.з. отдельно. Вы должны быть свободны от других проектов .

Важно:

Связь через скайп, быть в сети минимум 8 часов в сутки.