Создание сметной программы аналог smrwin

В данный момент происходит оценка стоимости и выбор исполнителя/елей. Для проекта создания аналога http://smrwin.narod.ru/ - при необходимости просмотра базовых функций приложения, в интернете можно найти demo.

Цель создания приложения, перенос на новую удобную web-оболочку всех функций приложения. ТЗ будет предоставлено выбранным исполнителям. Но смысл и оценку по бюджета я думаю можно дать.

Так же планируется создание административной панели для ведения индексов и т.п.

PHP, Ajax, MySQL или SQLite.

Нужна реальная оценка! В Word/Excel/Project/TXT:

- укрупненное наименование задачи которую вы увидели, например:

Этап 10: с 01.01.2012 по 01.01.2012

"формирование отчета - "Смета"" 2 часа стоимость 8$.

"Общая функция печати отчетов" 0,2 часа стоимость 2$.

"Общая функция экспорта отчетов в pdf" 0,5 ч стоимость 3$

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Итого: 2,7 ч.ч. 13$.

Продолжительность этапа не дольше одного месяца!

Под старт проекта ориентировочно 01.11.11 будет пересмотрена методология, скорее всего это будет смесь чего-то с Agile=)