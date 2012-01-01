Требуется сверстать psd макет под wordpress. Верстка должна быть валидной, без лишнего кода, кроссбраузерной. Интересует цена, сроки и примеры ваших работ. Возможно дальнейшее сотрудничество. Предложения в ...
Создание сметной программы аналог smrwin
В данный момент происходит оценка стоимости и выбор исполнителя/елей. Для проекта создания аналога http://smrwin.narod.ru/ - при необходимости просмотра базовых функций приложения, в интернете можно найти demo.
Цель создания приложения, перенос на новую удобную web-оболочку всех функций приложения. ТЗ будет предоставлено выбранным исполнителям. Но смысл и оценку по бюджета я думаю можно дать.
Так же планируется создание административной панели для ведения индексов и т.п.
PHP, Ajax, MySQL или SQLite.
Нужна реальная оценка! В Word/Excel/Project/TXT:
- укрупненное наименование задачи которую вы увидели, например:
Этап 10: с 01.01.2012 по 01.01.2012
"формирование отчета - "Смета"" 2 часа стоимость 8$.
"Общая функция печати отчетов" 0,2 часа стоимость 2$.
"Общая функция экспорта отчетов в pdf" 0,5 ч стоимость 3$
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Итого: 2,7 ч.ч. 13$.
Продолжительность этапа не дольше одного месяца!
Под старт проекта ориентировочно 01.11.11 будет пересмотрена методология, скорее всего это будет смесь чего-то с Agile=)
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