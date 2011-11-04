Интеграция статичных шаблонов в DLE 9.4

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки267 просмотров

Макеты сверстаны в html+css, требуется интеграция в DLE 9.4

Макеты и подробности в личку...

Бюджет не высокий, цены просьба не ломить.

CSSDLEHTML
13 лет назад
1QQ
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Приятно сотрудничать с ответственными людьми, которым и является Артём. Будем обращаться и в последующем, работа выполнена качественно и в срок.
Рад был сотрудничать с Евгением хороший заказчик, оплата в срок, четкое задание. Рад буду сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Magestikos
Остапчук 
34 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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