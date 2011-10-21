Шаблон Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок208 просмотров

Нужно сделать шаблон по готовому Psd файлу.Пишите сроки и цену.

Joomla
14 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Работаю уже второй раз с этим исполнителем,все как всегда устраивает..Рекомендую всем.
Адекватный и понимающий заказчик. Предоставляет любые средства для достижения положительного результата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Klaus241
Юрий 
33 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад