Эффект влета камеры в замочную скважину

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок221 просмотр

Приветствую!

Нужен лоадер для сайта.

Ищу аниматора, который создаст красивый эффект приближения к замочной скважине, как бы влет в нее, далее белый свет - и проявление сайта.

Что-то киношное.

Ваши сроки и суммы.

Спасибо.

14 лет назад
El-knigolub
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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