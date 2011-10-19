Требуется помощь php + MySql + Joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Срочно требуется помощь php+MySql+Joomla

Тематика недвижимость. Подробности в личку.

Проект уже начат. Оплата по завершению. Все без обмана.

Задача не сложная. Что нужно делать расскажем и покажем.

Не хватает рук.

В общем нужен программист в помощь.

Поджимают сроки, сдача проекта 30 октября.

JoomlaMySQLPHP
14 лет назад
espritco
Дмитрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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