Доработать блог на Wordpress

Нужно реализовать карусель или слайдер для вывода изображений с возможность прописать к каждому определенную ссылку, с удобным способом загрузки изображение.

На данный момент там есть примитивная карусель которая выводит изображения из постов определенной рубрики, соответственно что бы добавить фото нужно создавать новый пост - жутко не удобно.