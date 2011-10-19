Доработать блог на Wordpress

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Закрыт2 заявки159 просмотров

Нужно реализовать карусель или слайдер для вывода изображений с возможность прописать к каждому определенную ссылку, с удобным способом загрузки изображение.

На данный момент там есть примитивная карусель которая выводит изображения из постов определенной рубрики, соответственно что бы добавить фото нужно создавать новый пост - жутко не удобно.

WordPress
14 лет назад
hadgimurad
43 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$25
1 день
Лжец! Не отплатил заказ http://www.weblancer.net/projects/304813.html без причины. Предоставьте текстовое описание причин отказа, что бы это было доказательством в пользу того, кто прав! после этого будет разговор... а "причины" не оплаты моего труда если вы правы я выставлю у себя в профиле...а до этого времени вы просто лжец! Ко всему прочему, жду публичного извинения за оскорбления в личной переписки по ICQ

Заявки фрилансеров

olympico
Иван 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад