mini-kotly .com.ua в шапке с права - при разных разрешениях по разному-но чаще всего последняя цифра секунд съезжает вниз- нужно поправить. указывайте пожалуйста стоимость и сроки
Доработать блог на Wordpress
Нужно реализовать карусель или слайдер для вывода изображений с возможность прописать к каждому определенную ссылку, с удобным способом загрузки изображение.
На данный момент там есть примитивная карусель которая выводит изображения из постов определенной рубрики, соответственно что бы добавить фото нужно создавать новый пост - жутко не удобно.
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