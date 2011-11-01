Разъехались часы в шапке

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Завершен8 заявок200 просмотров

mini-kotly .com.ua

в шапке с права - при разных разрешениях по разному-но чаще всего последняя цифра секунд съезжает вниз- нужно поправить.

указывайте пожалуйста стоимость и сроки

13 лет назад
4diamonds
Анна 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Отличная работа. Поставленная задача выполнена быстро. Рекомендую к сотрудничеству.
Сотрудничеством доволен. Быстрое и четкое общение, незамедлительная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

konstantinn
49 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад