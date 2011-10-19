mini-kotly .com.ua в шапке с права - при разных разрешениях по разному-но чаще всего последняя цифра секунд съезжает вниз- нужно поправить. указывайте пожалуйста стоимость и сроки
Программирование под InstantCMS. Разработка сайта
Есть готовое ТЗ, и дизайн сайта. Нужно разбит по проектам создание сайта. От вас программирование и немного верстки.
Жду заявок на [email protected]
Заявки фрилансеров
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