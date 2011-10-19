Доработка сайта знакомств на Зенде. Требуется опытный программист по Зенду для создания функциональных блоков. (новички и желающие "а вдруг смогу" - мимо ! уже пытались... плачу реальные деньги за ...
Парсер для магазина на Джумле
Нужно написать парсер с интерфейсом более-менее удобным - по наполнению баз через Эксель и xml. Базы будут большие от 5000 до 15 000 разбитые по категориям.
Картинки и описание товара надо брать с http://www.compumir.ru
Остальное тащить из екселя и xml.
Сроки жесткие, если сказали 3 дня - то после 3х дней, сумма будет уже меньше. Учтите это.
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