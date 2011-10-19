Парсер для магазина на Джумле

Нужно написать парсер с интерфейсом более-менее удобным - по наполнению баз через Эксель и xml. Базы будут большие от 5000 до 15 000 разбитые по категориям.

Картинки и описание товара надо брать с http://www.compumir.ru

Остальное тащить из екселя и xml.

Сроки жесткие, если сказали 3 дня - то после 3х дней, сумма будет уже меньше. Учтите это.