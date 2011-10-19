Создать компонент "каталог" для joomla 1.5

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки161 просмотр

Нужно создать компонент каталога для джумла 1.5 c возможностью, чтобы пользователи могли сами туда добавлять свою продукцию, как платно, так и бесплатно. С оценками и комментариями к данной продукции.

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Joomla
14 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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