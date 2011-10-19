Список терминов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Необходимо сделать представление в Drupal с выводом списка терминов словаря таксономии

с подсчетом количества материала в термине

Drupal
14 лет назад
sergei_oleinik62
Сергей 
62 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеграция элементов

    $12

    Для сайта macmade.ru требуется: - на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий "номер товара" (тот же артикул) - на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка софта для автомат. анализа изображения

    Нам нужен специалист для разработки софта для автоматического анализа изображения. Может кто сможет этим заняться? Оплата - высокая, гарантируемая. вообще нужен специалист в штат. Задача такая: 1. Мы имеем входные данные ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сложный импорт для Virtuemart

    $50

    Нужно сделать импорт цен для товаров интернет-магазина на Virtuemart Это не просто установить компоненту!!!! Нужен программист с опытом. Подробности в аську 423-117-008 ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать компонент "каталог" для joomla 1.5

    $250

    Нужно создать компонент каталога для джумла 1.5 c возможностью, чтобы пользователи могли сами туда добавлять свою продукцию, как платно, так и бесплатно. С оценками и комментариями к данной продукции. Указывайте сроки.

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сайт знакомств на ZendFr (доработка).

    $2500

    Доработка сайта знакомств на Зенде. Требуется опытный программист по Зенду для создания функциональных блоков. (новички и желающие "а вдруг смогу" - мимо ! уже пытались... плачу реальные деньги за ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Внесение изменений в код сайта

    1.В разделе «Каталог» первый абзац текста после заголовка «Модная детская одежда оптом» необходимо отобразить над изображениями каталогов (то есть создать дополнительную форму редактирвоания), а весь остальной текст, присутствующий на странице, оставить под изображениями каталогов. ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад