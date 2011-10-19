Интеграция элементов

Для сайта macmade.ru требуется:

- на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий "номер товара" (тот же артикул)

- на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий наличие товра

- под меню каталога товаров требутся вставить готовую картинку

Задача по первым двум пунктам простая для тех, кто разбирается в коде - втсавить для готовых php модуля скопировав их из блоков под страниц (там они уже стоят)

По второму пункту это будет картинка яндекс маркета предлагающая оставить отзыв (предоставлю сразу по требованию)

Переписка по скайпу, перевожу на вебмани либо на яндекс маркет.

Срок сутки.