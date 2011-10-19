Интеграция элементов

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка105 просмотров

Для сайта macmade.ru требуется:

- на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий "номер товара" (тот же артикул)

- на стартовую страницу в поле товара требуется внедрить код отображающий наличие товра

- под меню каталога товаров требутся вставить готовую картинку

Задача по первым двум пунктам простая для тех, кто разбирается в коде - втсавить для готовых php модуля скопировав их из блоков под страниц (там они уже стоят)

По второму пункту это будет картинка яндекс маркета предлагающая оставить отзыв (предоставлю сразу по требованию)

Переписка по скайпу, перевожу на вебмани либо на яндекс маркет.

Срок сутки.

PHP
14 лет назад
aardalin
Алексей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$12
1 день
Всё выполнено оперативно, выручил. Благодарю!
Были предоставлены все необходимые для работы данные и пояснения. Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Dimec
34 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад