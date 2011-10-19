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Разработка софта для автомат. анализа изображения
Нам нужен специалист для разработки софта для автоматического анализа изображения. Может кто сможет этим заняться? Оплата - высокая, гарантируемая. вообще нужен специалист в штат.
Задача такая:
1. Мы имеем входные данные от интернет-магазина – фотографию одежды, сделанную следующим образом. Чтобы сделать фотографию магазин раскатывает на ровной поверхности рулон из белой пвх ткани с силуэтом человека, размеченным на ней. Одежда раскладывается на силуэт в соответствие с тем, как она обычно одевается на человека. Фотоаппарат закреплен на штативе над поверхностью на определенном (фиксированном) расстоянии. Фотографии одежды делаются спереди и сзади. На вырез кладется маркер, чтобы программа не допустила ошибки в подборе формы и размера выреза (в противном случае вырез может слиться с внутренней поверхностью спинки изделия).
Что нужно сделать из софта:
2. Полученные фотографии анализируются нейронной сетью (или иной технологией) по различным критериям: какой рукав, какой воротник, какой запах и тд. В итоге каждая вещь соотноситься с определенным типом и видом одежды, обладающим уникальными атрибутами. Например «Рубашка мужская с длинным рукавом под бабочку и запонки» - обладает атрибутами: воротник формы n, манжет формы m, длина рукава (от-до), ширина в плечах (от-до) и др.
3. Для каждой вещи на основе фотографии и проведенного анализа (то есть мы знаем, где начинается и заканчивается рукав) рассчитывается реальные габариты каждого элемента. Например: длина рукава – 60 см., ширина рукава – 20 см., ширина горла – 25 см, ширина в плечах – 45 см, длина рубашки 90 см, ширина в талии 90 см.. Это становится возможным, благодаря тому, что мы изначально знаем, с какого расстояния сделана фотография (фотоаппарат закреплен на штативе на определенном расстоянии).
4. Тип и вид вещи, а также ее атрибуты, определенные с помощью анализа нейронной сети, сопоставляется с типом, видом и атрибутами, присвоенными ЗD моделям, хранящимся в библиотеке. При совпадении более чем на 80%, данная 3D модель берется за основу.
5. Каждая модель одежды в 3D, хранящаяся в базе, обладает рядом регулируемых математических параметров. Например, в «Рубашке мужская с длинным рукавом под бабочку и запонки» регулируются следующие параметры: длина рукава, ширина рукава, ширина горла, ширина в плечах, длинна, ширина в талии, цвет (фактура).
6. На основе новых данных, полученных после анализа конкретной вещи, происходит морфинг имеющейся в базе данных 3D модели. То есть 3D модель приобретает индивидуальный набор параметров, как у присланной фотографии (появлется цвет, рукав укорачивается, горло расширяется и тп).
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тут ответы не смотрим. зря потратите время.
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