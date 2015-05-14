Европейский минимал-люкс стиль адаптированный под русский менталитет.
На поверхности:
Европейский минимал-люкс стиль адаптированный под русский менталитет.
В глубине:
Дзэн подход: проработка мелочей, подача сути и смысла, решение истинной задачи.
«Только самые простые вещи никогда не разочаровывают.»
© Эрих Мария Ремарк
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