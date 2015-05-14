dzendesign

Владимир dzendesign

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Европейский минимал-люкс стиль адаптированный под русский менталитет.

На поверхности:

Европейский минимал-люкс стиль адаптированный под русский менталитет.

В глубине:

Дзэн подход: проработка мелочей, подача сути и смысла, решение истинной задачи.

«Только самые простые вещи никогда не разочаровывают.»

© Эрих Мария Ремарк

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