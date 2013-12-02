Проект разрабатывается около года. Сейчас трудится 1 программист, по объему он не справляется. Магазин сделан на Wordpress + свой плагин магазина. Который постоянно дорабатывается. Что требуется от человека: ...
Ищется команда веб-разработчиков
Есть постоянные заказы. Верстка + программинг. дизайн и тз предоставляется. Мы студия, соотв ищем аутсорс разработчиков.
Разработка на framework с учетом оптимизации под высокие нагрузки.
Для понимания вашего порядка цен, оцените данные проекты примерно:
1) Небольшой стартап, по сути каталог и фильтрация http://ratemate.ru
2) Начисление балов за просмотр видео и возможность покупать на них скидки в магазине http://skveez.com
3) Проект http://jobgu.ru поиск и предложение работы
В ценах просьба учесть, что это постоянное сотрудничество, а не разовый проект.
От вас
1) Примерно оценить примеры выше, чтобы понимать порядок цен.
2) Есть ли возможность работы официально, по безналу?
3) Портфолио похожих по сложности работ
4) email и скайп
без этих пунктов не рассматриваем предложение.
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