Ищется команда веб-разработчиков

Есть постоянные заказы. Верстка + программинг. дизайн и тз предоставляется. Мы студия, соотв ищем аутсорс разработчиков.

Разработка на framework с учетом оптимизации под высокие нагрузки.

Для понимания вашего порядка цен, оцените данные проекты примерно:

1) Небольшой стартап, по сути каталог и фильтрация http://ratemate.ru

2) Начисление балов за просмотр видео и возможность покупать на них скидки в магазине http://skveez.com

3) Проект http://jobgu.ru поиск и предложение работы

В ценах просьба учесть, что это постоянное сотрудничество, а не разовый проект.

От вас

1) Примерно оценить примеры выше, чтобы понимать порядок цен.

2) Есть ли возможность работы официально, по безналу?

3) Портфолио похожих по сложности работ

4) email и скайп

без этих пунктов не рассматриваем предложение.