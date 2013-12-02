В прикрепленном архиве есть скрипт, который меняет display:none; на display:block; из за чего не всплывает блок с информацией. нужно поправить. Более подробнее при личной переписке.
Подгрузка по гео
Надо отдавать контент для iframe в зависимости от города из базы или дефолтный контент
Заявки фрилансеров
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