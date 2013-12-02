На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2: ПРОГРАММА МИНИМУМ 1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании • образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue ...
Сделать небольшие правки Eximus Commerce. Yii.
Бюджет по договоренности
Сделать небольшие правки Eximus Commerce. Yii.
Приветствую.
Нужно сделать небольшие правки:
1) Вывод количества новостей на главной вместо 1, 5
2) Банеры кликабельными.
3) Добавить маленький блочок с оплатой!
Работы на 20 мин.
Более подробно кандидатам! Оставляйте контакты!
Спасибо за внимание!
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