Настроить sobi2 (joomla 1.5)

На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2:

ПРОГРАММА МИНИМУМ

1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании

• образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue

2. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) форму добавления новой компании + загрузка логотипа

• образец: http://rvm.su/catalog/add/company_free

3. Реализовать возможность для зарегистрированных пользователей редактировать свои записи

4. Добавить capcha

5. Добавить правила публикации и переименовать на русский язык: "I accept the terms of use of this Company"

6. Переименовать кнопку "Добавить" в "Добавить компанию"

7. Исправить баг: “При редактировании текущих записей (импортированных sql, а не добавленных вручную) удаляется вся информация, остаётся только заголовок.”

8. Исправить баг: “Ключевые слова и Описания, прописанные в объявлениях не отображаются на сайте”

ПРОГРАММА МАКСИМУМ

9. Прикрутить биллинг – платное управление объявлениями (выделение, поднятие вверх списка и т.п.)

10. Добавить функции:

• добавить в блокнот

• добавить примечание (видно только юзеру)

Все пункты обсуждаемы, и я готов рассмотреть любые предложения

Указывайте, пожалуйста, в проекте вашу цену и срок.

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