Нужен опытный программист, который имеет хорошие, практические знания php, mysql, и возможно java Суть в том что имеются ошибки в базе данных, нужно написать обработчики таблиц базы данных которые бы исправляли ошибки. Такие себе ...
Настроить sobi2 (joomla 1.5)
На работающем сайте нужно настроить каталог sobi2:
ПРОГРАММА МИНИМУМ
1. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) отображение объектов в общем списке с логотипом компании
• образец: http://www.estateline.ru/companies/sales-production/varnish-glue
2. Сделать по образцу (расположение, порядок, состав и содержание) форму добавления новой компании + загрузка логотипа
• образец: http://rvm.su/catalog/add/company_free
3. Реализовать возможность для зарегистрированных пользователей редактировать свои записи
4. Добавить capcha
5. Добавить правила публикации и переименовать на русский язык: "I accept the terms of use of this Company"
6. Переименовать кнопку "Добавить" в "Добавить компанию"
7. Исправить баг: “При редактировании текущих записей (импортированных sql, а не добавленных вручную) удаляется вся информация, остаётся только заголовок.”
8. Исправить баг: “Ключевые слова и Описания, прописанные в объявлениях не отображаются на сайте”
ПРОГРАММА МАКСИМУМ
9. Прикрутить биллинг – платное управление объявлениями (выделение, поднятие вверх списка и т.п.)
10. Добавить функции:
• добавить в блокнот
• добавить примечание (видно только юзеру)
Все пункты обсуждаемы, и я готов рассмотреть любые предложения
Указывайте, пожалуйста, в проекте вашу цену и срок.
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