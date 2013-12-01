Нужен лучший спец/команда на фронтенд

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки217 просмотров

В поисках наилучших исполнителей или команды исполнителей для работы над фронтендом высоконагруженного сайта биржи валют.

От вас в отзыве: Возраст, Далее по важности: знание языков программирования (подробнее), ajax, java script; HTTP, WebSocket; технологий верстки, css, html; дизайн, графика, визуализация и т.п. Сколько опыта в той или иной области, какой уровнем знаний (субъективно), стоимость работы (час/месяц/год) личности и/или команды.

Так же важны скорость работы, исполнительность, заинтересованность в успехе проекта.

AJAXCSSHTMLJava
11 лет назад
cashelec
Наталья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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