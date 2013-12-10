Создание одностраничного сайта

Здравствуйте, есть киносайт, на нем стоит плеер uppod, вот только проблемка... видео не перематываются, на оф.сайте uppodа написанно мол стриминг или еще что то, нужно сделать перемотку видео... О цене договоримся, укажите Ваш скайп, и ...