sychevgleb

Требуется сверстать одностраничный сайт-лендинг. На лендинге присутствует следующий функционал: 1) Embeded video 2) Карусель-галерея со скриншотами 3) Форма для сборки имейлов. При подтверждении (заполнение формы и нажатии кнопки) должен выскакивать поп-ап о том что адрес почты успешно записан. 4) ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Для этого сайта http://livemobilecongress.com/ нужно поправить данные, которые он выкладывает в Фейсбук при расшаривании и лайке. На данный момент это выглядит так https://www.monosnap.com/image/najfnGjSNW0jw3MP6MzZNMSPC Нужно чтобы при лом действии, которое подразумевает пост инфы в ФБ (шеир, просто вставить ...HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужно в максимально сжатые сроки допилить имеющийся сайт livemobilecongress.com/test/ ТЗ прикреплено к заданию. Очень горит.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Имеется макет шириной 1280 px, на нем слайдер. (макет приложен) Так же имеется условно сверстанная страница макета. Слайд будет использоваться на 3х страницах, на каждой странице будут разные слайды и разный текст к слайдам Нужно заверстать слайдер: 1) ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Имеется действующий сайт. Функционал сайта: 1) Пара статичных страниц (о нас, контакты) 2) Страницы фотографов, на странице галерея, био, ссылка на сайт фотографа На данный момент все редактируется в коде сайта. Требуется натянуть сайт на CMS или написать CMS для ...Системы управления (CMS)23 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно очистить от вирусов http://zakamensky-nsk.ru/ Алерт выдает, когда заходишь на 12 дом.Завершен11 лет назад
- $50
Сайт midas-tool.ru, стоит на 1С-битрикс. На сайте требуется: 1) Поправить уезжающую кнопку "Купить", уезжает, когда название товара слишком длинное (скриншот прикрепил, 1.jpg) 2) Исправить косяк с ценой на блоке спецпредложения (скриншот прикрепил, 2.jpg) 3) Нижнее меню в футере ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Задача: заверстать простые макеты и натянуть на CMS (желательно modX или WP) Макеты приложены. Подвал и футер приклеены к низу/верху экрана. Сам сайт приклеен к левому краю экрана. В принципе по макетам все должно быть понятно, структура ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеются исходники: одна визитка и 3 баннера, все в corel x6 и со скривленными шрифтами. Нужно поменять информацию на каждом макете (поменять только название веб-сайта) Шрифт нужно будет скачать с торрента (ссылка есть)Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт11 лет назад
Сайт http://neograd-n.ru/ нужно почистить от всякой заразы. Такое происходит во второй раз, сайт на modX. Список побитых в прошлый раз файлов: ./.htaccess ./ie6.html ./index.php ./java.html ./manager/index.php ./wordpress/readme.html ./wordpress/wp-app.php ./wordpress/wp-comments-post.php ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-cron.php ./wordpress/wp-links-opml.php ./wordpress/wp-load.php ./wordpress/wp-login.php ./wordpress/wp-mail.php ./wordpress/wp-settings.php ./wordpress/wp-signup.php ./wordpress/xmlrpc.php ./wordpress/wp-config.php ./old/index.html ./old/sect_call.php ./old/sect_left_image.php ./default.phpЗавершен11 лет назад
На сайте kamensky-nsk.ru в разделах домов (http://kamensky-nsk.ru/about1 http://kamensky-nsk.ru/about4 http://kamensky-nsk.ru/about5 http://kamensky-nsk.ru/about6) есть подразделы АКЦИЯ. На разделах двух домов (11,13,15; 16) он работает корректно, на разделах двух других (12; 14) - не работает, выдает ошибку. Собственно надо ...Завершен11 лет назад
На сайте на главной странице есть карта, на ней находится генплан жилого комплекса. Всего 8 зданий. Задача: чтобы при навигации по карте и при наведении на какое-либо из зданий появлялось всплывающее окошко с краткой информацией по ...Завершен11 лет назад
Требуется создать сайт фотостудии. Имеется дизайн. Задача: сверстать и натянуть на CMS (CMS подобрать исходя из функционала), наполнение конентом. Структура сайта: 1) Главная 2) Фотосессии (в разделе галерея фотосессий с разделением по жанрам фотосессий) 3) Школа (раздел ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад