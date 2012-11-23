sychevgleb

Глеб Сычев sychevgleb

 
34 годаРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание одностраничного сайта

    Требуется сверстать одностраничный сайт-лендинг. На лендинге присутствует следующий функционал: 1) Embeded video 2) Карусель-галерея со скриншотами 3) Форма для сборки имейлов. При подтверждении (заполнение формы и нажатии кнопки) должен выскакивать поп-ап о том что адрес почты успешно записан. 4) ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить данные при расшаривании в соц сетях

    Для этого сайта http://livemobilecongress.com/ нужно поправить данные, которые он выкладывает в Фейсбук при расшаривании и лайке. На данный момент это выглядит так https://www.monosnap.com/image/najfnGjSNW0jw3MP6MzZNMSPC Нужно чтобы при лом действии, которое подразумевает пост инфы в ФБ (шеир, просто вставить ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создать/заверстать слайдер

    Имеется макет шириной 1280 px, на нем слайдер. (макет приложен) Так же имеется условно сверстанная страница макета. Слайд будет использоваться на 3х страницах, на каждой странице будут разные слайды и разный текст к слайдам Нужно заверстать слайдер: 1) ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Натянуть существующий сайт на CMS

    Имеется действующий сайт. Функционал сайта: 1) Пара статичных страниц (о нас, контакты) 2) Страницы фотографов, на странице галерея, био, ссылка на сайт фотографа На данный момент все редактируется в коде сайта. Требуется натянуть сайт на CMS или написать CMS для ...

    Системы управления (CMS)23 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исправление мелких недочетов на сайте

    $50

    Сайт midas-tool.ru, стоит на 1С-битрикс. На сайте требуется: 1) Поправить уезжающую кнопку "Купить", уезжает, когда название товара слишком длинное (скриншот прикрепил, 1.jpg) 2) Исправить косяк с ценой на блоке спецпредложения (скриншот прикрепил, 2.jpg) 3) Нижнее меню в футере ...

    Битрикс1С-Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    Задача: заверстать простые макеты и натянуть на CMS (желательно modX или WP) Макеты приложены. Подвал и футер приклеены к низу/верху экрана. Сам сайт приклеен к левому краю экрана. В принципе по макетам все должно быть понятно, структура ...

    MODX
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Откорректировать визитку и баннеры

    Имеются исходники: одна визитка и 3 баннера, все в corel x6 и со скривленными шрифтами. Нужно поменять информацию на каждом макете (поменять только название веб-сайта) Шрифт нужно будет скачать с торрента (ссылка есть)

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Почистить сайт от вирусов

    Сайт http://neograd-n.ru/ нужно почистить от всякой заразы. Такое происходит во второй раз, сайт на modX. Список побитых в прошлый раз файлов: ./.htaccess ./ie6.html ./index.php ./java.html ./manager/index.php ./wordpress/readme.html ./wordpress/wp-app.php ./wordpress/wp-comments-post.php ./wordpress/wp-config-sample.php ./wordpress/wp-cron.php ./wordpress/wp-links-opml.php ./wordpress/wp-load.php ./wordpress/wp-login.php ./wordpress/wp-mail.php ./wordpress/wp-settings.php ./wordpress/wp-signup.php ./wordpress/xmlrpc.php ./wordpress/wp-config.php ./old/index.html ./old/sect_call.php ./old/sect_left_image.php ./default.php

    WordPressHTMLMODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исправление бага с подменю

    На сайте kamensky-nsk.ru в разделах домов (http://kamensky-nsk.ru/about1 http://kamensky-nsk.ru/about4 http://kamensky-nsk.ru/about5 http://kamensky-nsk.ru/about6) есть подразделы АКЦИЯ. На разделах двух домов (11,13,15; 16) он работает корректно, на разделах двух других (12; 14) - не работает, выдает ошибку. Собственно надо ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Карта на js

    На сайте на главной странице есть карта, на ней находится генплан жилого комплекса. Всего 8 зданий. Задача: чтобы при навигации по карте и при наведении на какое-либо из зданий появлялось всплывающее окошко с краткой информацией по ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта фотостудии

    Требуется создать сайт фотостудии. Имеется дизайн. Задача: сверстать и натянуть на CMS (CMS подобрать исходя из функционала), наполнение конентом. Структура сайта: 1) Главная 2) Фотосессии (в разделе галерея фотосессий с разделением по жанрам фотосессий) 3) Школа (раздел ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Исправление мелких недочетов на сайте
Понятные задания, проблем с оплатой нет.
Быстро и оперативно решил проблему.
Ответный отзыв
floppox
Елена 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Создание одностраничного сайта
Все ок :)
Все ок.
Ответный отзыв
nightbloos
Александр 
33 годаМолдова
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Очень было приятно работать с Глебом. Отвечал на все вопросы быстро. После выполнения задачи, оплату произвел в течении нескольких минут.
Быстро и оперативно справился с задачей, советую работать.
Ответный отзыв
gadiy
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Создание сайта фотостудии
Понравилось работать с данным человеком, четкая постановка заданий, быстрая оплата. Всем советую.
Все окей. Недочеты, пропущенные в ТЗ, были поправлены, непонимания не возникало. Советую.
Ответный отзыв
S1ash
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Исправление бага с подменю
Адекватный заказчик, предоставляет грамотное и понятное ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
Быстро справился с задачей, которая с первого взгляда казалась легкой, а на деле не очень. 2 фрилансера не справились с заданием, тогда как Дмитрий успешно все реализовал.
Ответный отзыв