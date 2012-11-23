sychevgleb

Для этого сайта http://livemobilecongress.com/ нужно поправить данные, которые он выкладывает в Фейсбук при расшаривании и лайке. На данный момент это выглядит так https://www.monosnap.com/image/najfnGjSNW0jw3MP6MzZNMSPC Нужно чтобы при лом действии, которое подразумевает пост инфы в ФБ (шеир, просто вставить ...