gadiy

Евгений gadiy

 
37 летУкраина/Донецк
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Имеющиеся знания:

- HTML

- CSS

- JavaScript (+JQuery)

- PHP (+CodeIghter)

- 1C-Битрикс

- Joomla

- WordPress

Все сайты проходят проверку на:

- валидность

- оптимизацию js

- отображения в различных браузерах

- оптимизация таблиц стилей

Работы делаю с комментариями и в срок.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSJoomlajQueryБитрикс
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Отзывы заказчиков
lea_lbs
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$120
8 баллов
9 лет назад
Необходимо натянуть новый дизайн на bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zlenkokv
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
5 баллов
10 лет назад
Перенести сайт на CMS и поменять дизайн
Клиент не пропал, клиент занят. Работу вы свою не выполнили ни в указанные сроки, ни в том виде, в котором было написало. Верните предоплату обратно, либо доделайте так, как написано в задании.
Клиент просто пропал. Ни в скайпе, ни в почте ответа от него нет. Посмотрите на ТЗ и на то что Вы писали. Укажите хоть одну правку которую я должен внести по Вашему ТЗ? До Вас не достучаться никуда. Вы не даете никаких ответов а только и пишите что сделайте как надо, а как надо знает только кто-то, кого я не знаю! Две недели от Вас не было ни письма, ничего! А теперь Вы появились!
Ответный отзыв
Market-N1
Андрей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
10 баллов
10 лет назад
Доработать интернет-магазин
Все в срок. Все что требовалось сделал.
Нормальный клиент, с которым работаю не в первой
Ответный отзыв
OXOTnick
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
55 отзывов
$500
8 баллов
10 лет назад
Необходимо настроить интернет магазин на 1c-Bitrix
Хороший исполнитель, работает дешево, но с небольшими задержками.
Не все гладко, но оплату получил - работу закончил
Ответный отзыв
PavelCh
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Сайт продающей компании "Арсенал"
Все понравилось, сделано вовремя. Спасибо
Нормальный заказчик, сделали интересный сайт
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
13 отзывов(-1)
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
13 отзывов(-2)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
12 отзывов(-1)
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
10 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
4 отзыва
от $70
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
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