Имеющиеся знания:
- HTML
- CSS
- JavaScript (+JQuery)
- PHP (+CodeIghter)
- 1C-Битрикс
- Joomla
- WordPress
Все сайты проходят проверку на:
- валидность
- оптимизацию js
- отображения в различных браузерах
- оптимизация таблиц стилей
Работы делаю с комментариями и в срок.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$120
8 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
5 баллов
10 лет назад
Клиент не пропал, клиент занят. Работу вы свою не выполнили ни в указанные сроки, ни в том виде, в котором было написало. Верните предоплату обратно, либо доделайте так, как написано в задании.
Ответный отзыв
Клиент просто пропал. Ни в скайпе, ни в почте ответа от него нет. Посмотрите на ТЗ и на то что Вы писали. Укажите хоть одну правку которую я должен внести по Вашему ТЗ? До Вас не достучаться никуда. Вы не даете никаких ответов а только и пишите что сделайте как надо, а как надо знает только кто-то, кого я не знаю! Две недели от Вас не было ни письма, ничего! А теперь Вы появились!
$80
10 баллов
10 лет назад
Все в срок. Все что требовалось сделал.
Ответный отзыв
Нормальный клиент, с которым работаю не в первой
$500
8 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель, работает дешево, но с небольшими задержками.
Ответный отзыв
Не все гладко, но оплату получил - работу закончил
$300
10 баллов
10 лет назад
Все понравилось, сделано вовремя. Спасибо
Ответный отзыв
Нормальный заказчик, сделали интересный сайт
Сайты «под ключ»
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от $70
от 3 дней
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13 отзывов(-2)
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Тестирование сайтов
1 отзыв
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Наполнение сайтов
нет отзывов
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