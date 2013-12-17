Клиент просто пропал. Ни в скайпе, ни в почте ответа от него нет. Посмотрите на ТЗ и на то что Вы писали. Укажите хоть одну правку которую я должен внести по Вашему ТЗ? До Вас не достучаться никуда. Вы не даете никаких ответов а только и пишите что сделайте как надо, а как надо знает только кто-то, кого я не знаю! Две недели от Вас не было ни письма, ничего! А теперь Вы появились!